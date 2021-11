Kevin Garnett, sonunda Ray Allen'la buzları eritti!

Boston Celtics'in eski yıldızı Kevin Garnett, eski takım arkadaşı Ray Allen ile arasındaki dargınlığa son verdiğini doğruladı.



2007'den 2012'ye kadar Celtics'te yer alan Allen, serbest oyuncu olduğunda son yılında ekibini playofflarda mağlup eden Miami Heat'e katılmıştı ve bu hamlesiyle Garnett'in yanı sıra, tüm Celtics ekibinin kendisine darılmasına neden olmuştu.



Yakın zamanda The New York Times'tan Sopan Deb ile konuşan Garnett, geçmişi geride bıraktığını açıklayarak, Allen için iyi dileklerini sundu:



"Ray'e ve ailesine her şeyin en iyisini dilerim. Her ne yapıyorsa yapsın, onu her zaman destekleyeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar."



KG ayrıca bazı takım arkadaşlarının "Ray ile konuşmak isteyen kişi Garnett olmalı" ifadesi hakkında şu açıklamayı yaptı:



"Benim için o kadar da önemli değil. Bence Ray kendi hayatına bakıyor, aynı benim gibi. Eğer bir şey ayarlanacak olsaydı, şimdiye kadar ayarlanırdı gibime geliyor. Bulunduğumuz nokta oldukça açık, ancak yalnızca Ray'e değil, tüm takım arkadaşlarıma ve birlikte oynadığım insanlara her şeyin en iyisini diliyorum."