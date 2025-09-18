Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, oyuncular arasındaki kavgaların oyunun doğal bir parçası olduğunu ve gerçek dünyadaki çatışmalarla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.Aleda Collective'te takım dinamikleri hakkında konuşan Kerr, bir sezon içinde oyuncular arasında genellikle birkaç kavga yaşandığını belirtti:Kerr, hangi oyuncuların genellikle bu kavgalara karıştığını açıklamasa da, agresif oyun geçmişiyle tanınan Draymond Green, taraftarlar arasında ilk tahmin edilen isim oldu.Basketbolun fiziksel bir spor olduğunu vurgulayan Kerr, sezonun yıpratıcı temposunun ve maçların yoğunluğunun zaman zaman duyguların taşmasına yol açabileceğini, bunun da kaçınılmaz olduğunu ifade etti.Kerr, oyunculuk yıllarında Chicago Bulls'taile yaşadığı bir olayı hatırlatarak, kendi tecrübelerini de paylaştı. Jordan ile birçok kez saha içinde sürtüşme yaşadıklarını, bir keresinde ise yüzüneyediğini söyledi.Bu olayın ilişkilerini zedelemediğini, tam tersine onları daha da yakınlaştırdığını belirten Kerr, bunun bir çeşitolduğunu ifade etti. Kerr, bu testin Michael Jordan'ın oyuna olan tutkusunu ve rekabet ruhunu yansıttığını, başarılarının temelini atan bir ruh oluşturduğunu söyledi.