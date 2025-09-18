18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Kerr: "Warriors'ta her yıl 2-3 kavga oluyor"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, oyuncular arasındaki kavgaların oyunun doğal bir parçası olduğunu ve gerçek dünyadaki çatışmalarla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

calendar 18 Eylül 2025 13:03 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr: 'Warriors'ta her yıl 2-3 kavga oluyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, oyuncular arasındaki kavgaların oyunun doğal bir parçası olduğunu ve gerçek dünyadaki çatışmalarla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

Aleda Collective'te takım dinamikleri hakkında konuşan Kerr, bir sezon içinde oyuncular arasında genellikle birkaç kavga yaşandığını belirtti:

"Takımımızda genelde yılda 2-3 kavga olur. Bu, toplumdaki normal kurallar gibi değil. Ofiste çalışırken birine yumruk atamazsınız. Ama basketbolda bunu bir şekilde yapabilirsiniz ve sonrasında sorun olmaz."


Kerr, hangi oyuncuların genellikle bu kavgalara karıştığını açıklamasa da, agresif oyun geçmişiyle tanınan Draymond Green, taraftarlar arasında ilk tahmin edilen isim oldu.

Basketbolun fiziksel bir spor olduğunu vurgulayan Kerr, sezonun yıpratıcı temposunun ve maçların yoğunluğunun zaman zaman duyguların taşmasına yol açabileceğini, bunun da kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Kerr, oyunculuk yıllarında Chicago Bulls'ta Michael Jordan ile yaşadığı bir olayı hatırlatarak, kendi tecrübelerini de paylaştı. Jordan ile birçok kez saha içinde sürtüşme yaşadıklarını, bir keresinde ise yüzüne yumruk yediğini söyledi.

Bu olayın ilişkilerini zedelemediğini, tam tersine onları daha da yakınlaştırdığını belirten Kerr, bunun bir çeşit "test" olduğunu ifade etti. Kerr, bu testin Michael Jordan'ın oyuna olan tutkusunu ve rekabet ruhunu yansıttığını, başarılarının temelini atan bir ruh oluşturduğunu söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.