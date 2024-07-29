Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı başantrenörü Steve Kerr, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'ı, takımın 2024 Paris Oyunları'nın Sırbistan'a karşı oynadığı açılış maçında oynatmamanın "aptalca" olduğunu itiraf etti.



Kerr, 110-84 ABD galibiyetiyle sonuçlanan karışlaşma sonrası, ESPN'den Brian Windhorst'a verdiği röportajda şunları söyledi:



"Onu oynatmadığım için kendimi aptal gibi hissettim. Ancak 40 dakikalık bir maçta 10'dan fazla oyuncu oynatamazsınız.



Jayson bu durumu gerçekten iyi idare etti. Maçtan önce kendisiyle durumun bu şekilde sonuçlanabileceğini konuşmuştuk. Sadece Kevin (Durant) oynarsa ve benim oynatmak istediğim kadrolar olursa diye. Ancak bu değişecek, Jayson oynayacak. Her maç, eşleşmelere bağlı olarak kadrolar da farklı olacak. Kendisi tam bir profesyonel."



Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bırakan 26 yaşındaki Tatum, maç başına 26,9 sayı, 8,1 ribaund ve 4,9 asist ortalamasıyla oynamış ve Celtics'in 2008'den bu yana ulaştığı ilk NBA şampiyonluğunda takıma sayı, ribaund ve asist kategorilerinde liderlik etmişti.



Sırbistan'a karşı Durant, benchten gelerek oynadığı 17 dakikada 23 sayı kaydederek karşılaşmanın en skoreri oldu. Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ise galibiyette 21 sayı, 9 asist ve 7 ribaund kaydetti.



Indiana Pacers guardı Tyrese Haliburton, ABD Takımı'nda süre almayan bir diğer oyuncuydu.



ABD ekibi, Çarşamba günü Güney Sudan ile karşı karşıya gelecek.





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