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Kerr: "Stephen Curry ve Steve Nash, tamamen benzerler"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, eski NBA yıldızı Steve Nash ve Stephen Curry'nin "tamamen aynı şekilde olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, eski NBA yıldızı Steve Nash ve Stephen Curry'nin "tamamen aynı şekilde olduğunu" söyledi.

Kerr, yıldız point guardı Curry'yi tüm zamanların en iyilerinden Nash ile karşılaştırdı. Nash 2000'li yıllarda Phoenix Suns'ın bir parçası olduğunda, Kerr takımın yöneticisiydi ve Steph ile Steve arasındaki benzerlikleri bu şekilde fark edebiliyor.

İki oyuncu da arka arkaya MVP ödülü kazanmışlardı, fakat aynı zamanda Kerr'e göre, oyunlarındaki benzerlikler ve takımlar üzerindeki etkileri de benzer şekilde.

Kerr, 'Runnin' Plays' podcast'ine katıldı ve Curry ile Nash'in ne kadar kolay öğrenebildiklerini ve öğrendikleri aktivitelerde ne kadar başarılı olduklarını detaylandırdı.

"Nash ve Steph de aynı şekilde. Ellerine topu tutuşturduğunuzda, ne yapılması gerekiyorsa, bunu yapmanın bir yolunu buluyorlar."

Nash ve Curry, MVP ödüllerinin yanı sıra, NBA tarihindeki en büyük point guardlardan ikisi ve oyun tarihindeki en iyi şutörlerden ikisi olarak kabul ediliyorlar. Nash, Amar'e Stoudemire veya Shawn Marion gibi oyuncularla Phoenix Suns'ta şampiyonluk kazanamamasına rağmen, birkaç bireysel ödül kazanmıştı.


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