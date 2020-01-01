Kerr, Jordan ve Curry'nin ortak noktasından bahsetti!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Warriors süperstarı Stephen Curry arasında ilginç bir karşılaştırma yaptı.



Jordan ve Curry'in oyun tarzları birbirinden farklıydı. Jordan, ölümcül bir orta mesafe şutuna sahip olan ve sırtı dönük de oynayabilen, aynı zamanda inanılmaz bir atletime sahip olan bir oyuncuyken, Curry, üçlük çizgisi gerisinden verdiği hasarla, NBA'de ve ekiplerin kadrolarını oluşturma biçiminde devrim yapan bir şutör.



Ancak Kerr, başkalarının onları izlerken verdikleri tepkiler açısından bazı benzerlikler olduğunu söyledi.



Kerr, hem Jordan'ın, hem de Curry'in hayranlarını muhteşem yetenekleri ile inanılmaz bir şekilde etkilediklerini belirtti:



"İnsanlar bana, 'Michael Jordan ile oynamak nasıldı?' diye soruyor. Her gece bir gösteriydi. Michael konusunda en büyük şey buydu. Her gece izlediğiniz şeyden ötürü hayrete düşürüyordunuz. Ve bu yüzden Michael Jordan'ın hiçbir zaman tek bir anını ön plana çıkarmamışımdır. Steph ile de böyle hissediyorum. Bizim için çok büyük maçları vardı, çok büyük şutlar soktu, ama aynı şekilde, gerçekten öne çıkan bir anı yok."



Kerr, nesiller boyu hayranların bu iki büyük oyuncu hakkında nasıl hissettiğini anlıyor gibi görünüyor.



