Kerem Yavaş'tan Galatasaray için açıklama!

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, Rizespor'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Kerem Yavaş, "Bugünkü oynamak istediğimiz oyun, ilk yarıdaki oyundu. Bütün hafta boyunca buna çalıştık. Ona göre bir ilk 11 sahaya çıkarmıştık. İlk yarıda tek eksik sonuçlandırmaydı. Daha caydırıcı, ürkütücü bir sonuçlandırma olabilirdi. İkinci devrenin başında oyun istediğimiz gibi başladı ama kontra ataklarla Rizespor'u iştahlandırdık. Bir pozisyon haricinde iyi savunduk. Duran toplarda da iyiydik ama kendi kalemize gol attık, orada da teması yapan biziz. Mağlubiyet için üzgünüz. Oyun için mutluyuz. Bizim için bir fırsattı. Fırsat teptik diyebilirim. Hala istediğimiz pozisyondayız. Bunu koruyacak güçteyiz. Bundan sonraki haftalarda bunun için uğraşacağız." dedi.



GALATASARAY MAÇI



Sözlerine devam eden İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü, "Önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynayacağız. Zor bir maç olacak. Şampiyonluğa oynayan bir takım, bizim de hedeflerimiz var. Hedefi olan iki takımın maı. Bunu iyi analiz edip ondan sonra önümüzdeki haftaya bakacağız. Şu anda bulunduğumuz ortamda Avrupa'ya gidebilecek durumdayız. Son haftalarda mücadeleler zorlaştı. Zor bir süreç bizi bekliyor ama biz bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur bizim için." diye konuştu.



Kerem Yavaş, sakatlığı bulunan Mame Thiam'ın gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına yetişebileceğini söyledi. Yavaş, "Thiam'ın sakatlığı korktuğumuz gibi değil. Yumuşak doku sakatlanması. Önümüzdeki haftaya yetişecektir." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'ye kazanmak için geldiklerini belirtti.



Bu maçı kazanmak için hazırlandıklarını ifade eden Yavaş, "Kazanmamız halinde maç fazlasıyla da olsa üçüncülük bizi bekliyordu. Çok değerli bir galibiyet olacaktı. Ayrıca ligin boyu kısaldı." diye konuştu.



Yavaş, ligin sonuna geldikçe daha zor maçların kendilerini beklediğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Üçüncü, dördüncü ve beşinci lig pozisyonları için de aday sayısı fazlalaştı. Bu bakımdan kazansaydık gerçekten çok avantajlı duruma gelebileceğimiz bir müsabakaydı. Çaykur Rizespor kadro yapısıyla, teknik ekibiyle ve organizasyonuyla aslında bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Onlar da mutlak kazanmak için sahaya çıkacaklardı. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediğinin farkındaydık. Çaykur Rizespor fiziksel kapasitesi yoğun oyunculardan kurulu bir ekip. Bu özelliklerini öne çıkaracak oyun anlayışları da var. Özellikle hücumda. Bugün bizi kontratak ve duran toplarda zorlayacaklardı. Bunu biliyorduk."



Maç planlarını birinci devre tamamıyla sahaya yansıttıklarını aktaran Yavaş, "Ritmi düşük, topa sahip olup oyunu, git gel götürmeden güvenli oyun kurup rakip sahaya yerleşip öyle hücum etmek istiyorduk. Bunu çoğu zamanda başardık. Sadece sonuçlandırma noktasında biraz yetersiz kaldığımızı düşünüyoruz. O kadar topa sahip olduktan sonra da hücum anlamında daha etkili olabilirdik. İlk yarı bizim adımıza iyiydi. İkinci devrede aslında beklediğimiz gibi başladı. Sadece bir iki basit top kaybından sonra kontrataktan bir pozisyon verdik. Maalesef yine iyi savunduğumuz bir duran topu da kendi kalemize golü atarak buradan mağlup ayrıldık. Üzgünüz. Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Galibiyeti hak ettik mi o tartışılır ama mutluluğumuz, oyuncularımız iyi bir oyun sergiledi. Sezon başından beri zaten bunu hedeflemiştik." değerlendirmesinde bulundu.



Kerem Yavaş, bugün kötü bir oyun oynamadıklarını belirterek, "Burada Çaykur Rizespor'a karşı özellikle ilk devredeki oyun çok değerli. Bunu çoğu takımın, büyük takımların dahi gerçekleştirmediğini biliyorduk. Mağlubiyet için üzgünüz ama oyun için umutluyuz. Bugünkü mağlubiyete rağmen hala Avrupa potasındayız. Son beş maç. Zorlu maçlar bizim için. Umarım ligin sonunda hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.



