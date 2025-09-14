Kerem ve Mert Hakan, taraftarı birlikte selamdı!

Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir an yaşandı.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, maç öncesi tribünlere gitti.
İki futbolcu birlikte Fenerbahçe taraftarlarını selamladı.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, maç öncesi tribünlere gitti.
İki futbolcu birlikte Fenerbahçe taraftarlarını selamladı.
Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarını birlikte selamladı!pic.twitter.com/SP39rOr6QY
— Sporx (@sporx) September 14, 2025