Kerem, Falcao'ya pas vermedi: O an...

Süper Lig'de Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da son dakikalarda yaşanan bir olay dikkat çekti.
Maçın son dakikasında Kerem Aktürkoğlu girdiği pozisyonda topu boş durumdaki Falcao'ya vermek yerine kaleye vurunca Teknik Direktör Fatih Terim genç oyuncuya bir hayli kızdı. Kerem maçın bitiş düdüğüyle beraber Falcao'nun yanına giderek özür diledi.
Maçın son dakikasında Kerem Aktürkoğlu girdiği pozisyonda topu boş durumdaki Falcao'ya vermek yerine kaleye vurunca Teknik Direktör Fatih Terim genç oyuncuya bir hayli kızdı. Kerem maçın bitiş düdüğüyle beraber Falcao'nun yanına giderek özür diledi.