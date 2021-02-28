Kerem, Falcao'ya pas vermedi: O an...

Süper Lig'de Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da son dakikalarda yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı

Haber; Milliyet
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Kerem, Falcao'ya pas vermedi: O an...
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28 Şubat 2021 09:15
Süper Lig'de Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da son dakikalarda yaşanan bir olay dikkat çekti.

Maçın son dakikasında Kerem Aktürkoğlu girdiği pozisyonda topu boş durumdaki Falcao'ya vermek yerine kaleye vurunca Teknik Direktör Fatih Terim genç oyuncuya bir hayli kızdı. Kerem maçın bitiş düdüğüyle beraber Falcao'nun yanına giderek özür diledi.



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