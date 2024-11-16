Kerem Aktürkoğlu: "Penaltı kaçırdığım için özür dilerim"

A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 0-0 biten Galler maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Penaltı kaçırdığım için özür dilerim'
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16 Kasım 2024 22:24
Son güncelleme 16 Kasım 2024 22:51
A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 0-0 biten Galler maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaçırdığı penaltıya değinen Kerem, "Kayseri halkına teşekkür ederiz, harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Bundan dolayı halkımızdan özür diliyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A Ligi'ne çıkarız. Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum." sözlerini sarf etti.

"Hangi iksir formunu böyle yükseltti?" sorusunu yanıtlayan Kerem, "Şu an bunu konuşacak durumda değilim ağabey, umarım telafi ederiz." dedi. Daha sonra "O zaman Karadağ'da senden bir şeyler bekliyoruz." şeklindeki yoruma ise "İnşallah" dedi.

HAKAN'DAN DESTEK

Öte yandan kaptan Hakan Çalhanoğlu da penaltı kaçıran Kerem'e, "Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, bizi onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız." sözleriyle destek verdi.

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