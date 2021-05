Kerem Aktürkoğlu: 'İnşallah yeni sezonda şampiyon olacağız'

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, averajla kaçırdıkları şampiyonluk için değerlendirmeler yaptı



- "Kaçan şampiyonlukta hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık''



Kerem, Süper Lig'de Galatasaray'ın averajla kaçırdığı şampiyonluk hakkında şunları kaydetti:



"Dramatik bir son oldu, son maça kadar çok güzel geçirdik. Altı puanlık bir farkı kapatıp geldik. Her şey çok daha farklı olabilirdi. Kaçan şampiyonlukta hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık. Mücadelemiz iyiydi son maçta da güzel performans sergiledik ama sonunu getiremedik. İnşallah seneye bu seneki şeyi unutturup taraftarımıza şampiyon armağan ettirmek istiyoruz."



- "İnşallah gelecek sezonu şampiyonlukla sonlandıracağız"



"Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur." sözlerini kullanan Kerem, "Şampiyonluk haricinde bir hedefi olamaz, şampiyonluk haricindeki her şey başarısızlıktır. Bu sene biraz kötü bir sezon oldu, şampiyonluğu kaçırdık. İnşallah bunu toparlayıp gelecek sezonu şampiyonlukla sonlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



Kerem, futbola başladığı günlerdeki sıkıntılarıyla ilgili konuşan babası Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun açıklamaları hakkında ise, "Geçmişte bayağı sıkıntılar çektiğim bir gerçek ama onlar geride kaldı. Onları artık konuşmaya gerek yok. İnşallah bundan sonra her şey çok daha güzel olur." ifadelerini kullandı.