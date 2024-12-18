Kendrick Nunn, kariyer rekoru ve EuroLeague rekoru kırdı

THY EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos, Olimpia Milano'yu 103-74'lük skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kendrick Nunn, kariyer rekoru ve EuroLeague rekoru kırdı
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18 Aralık 2024 01:42
Son güncelleme 18 Aralık 2024 01:46
THY EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi.

Kleisto Gipedo Basket Nikos Galis'te oynanan mücadeleyi Panathinaikos, Olimpia Milano'yu 103-74'lük skorla mağlup etti.

NUNN EUROLEAGUE VE KENDİ SAYI REKORUNU KIRDI

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 39 sayı – 7 ribaund – 2 asist ile maça damgasını vurdu. Jerian Grant 12 sayı, Ömer Faruk Yurtseven 9 sayı, Kostas Sloukas 9 sayı, Mathias Lessort 8 sayı, Dinos Mitoglou 8 sayı, Juancho Hernangomez 6 sayı, Cedi Osman 3 sayıyla oynadı. 

Kendrick Nunn, 39 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Aynı zamanda, Olimpia Milano'ya karşı ilk çeyreği 7 üçlükle kapatan Kendrick Nunn, EuroLeague tarihinin bir çeyrekte en çok üçlük atan oyuncusu oldu.

Olimpia Milano'da Nikola Mirotic 16 sayı, Nenad Dimitrijević 15 sayı, Shavon Shields 11 sayı, Mannion 11 sayı, Zach LeDay ve Fabien Causeur 6, Nico Freddie Gillespie 5 sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos 9-7'lik derecesiyle 7. sırada yer alırken Olimpia Milano aynı dereceyle 9. sırada.

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