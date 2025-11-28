Kenan Yıldız'dan Juventus'a dev maaş talebi!

EN ÇOK KAZANANLAR SEVİYESİNDE MAAŞ



Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde maaş artışı istedi.İtalyan basını, iki tarafın henüz rakamlarda uzlaşamadığını yazdı.Tuttosport'un haberine göre görüşmelerin tıkanmasının iki temel sebebi var. İlk olarak Kenan, takım içinde en yüksek maaşı alan oyuncular seviyesinde bir kontrat talep ediyor. Dusan Vlahovic'in istisnai durumu nedeniyle genç yıldız, şu anda Juventus'ta Vlahovic'ten sonra en çok kazanan isim olan Jonathan David'in 6 milyon euro düzeyindeki maaşını referans aldı. Yaz döneminde transfer edilen David'in ise performans olarak beklentilerin altında kaldığı vurgulanıyor.Haberde ikinci sebebe ilişkin şu ifadeler yer aldı:Juventus cephesinin genç yıldıza uzun süreli bir proje sunmak istediği belirtiliyor. Ancak maaş beklentisi ve proje garantisi konularında tarafların nasıl bir noktada buluşacağı merak konusu.Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Milli yıldız toplamda 8 gole doğrudan etki ederken, Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro piyasa değerine ulaştı.