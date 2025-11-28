28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
0-03'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-04'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Kenan Yıldız'dan Juventus'a dev maaş talebi!

Juventus'ta form grafiğini sürekli yükselten Kenan Yıldız, yeni kontrat için masaya oturdu ancak taraflar maaş konusunda henüz anlaşamadı.

28 Kasım 2025 19:11
Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız'dan Juventus'a dev maaş talebi!
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde maaş artışı istedi.

İtalyan basını, iki tarafın henüz rakamlarda uzlaşamadığını yazdı.

EN ÇOK KAZANANLAR SEVİYESİNDE MAAŞ

Tuttosport'un haberine göre görüşmelerin tıkanmasının iki temel sebebi var. İlk olarak Kenan, takım içinde en yüksek maaşı alan oyuncular seviyesinde bir kontrat talep ediyor. Dusan Vlahovic'in istisnai durumu nedeniyle genç yıldız, şu anda Juventus'ta Vlahovic'ten sonra en çok kazanan isim olan Jonathan David'in 6 milyon euro düzeyindeki maaşını referans aldı. Yaz döneminde transfer edilen David'in ise performans olarak beklentilerin altında kaldığı vurgulanıyor.


GELECEK GARANTİSİ İSTİYOR

Haberde ikinci sebebe ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Kenan, mali paketin yanı sıra kulübün geleceğine dair de güvence istiyor. Yeni jenerasyonun en parlak yıldızlarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle yalnızca Avrupa'da yer alan bir projeyi değil, büyük hedefler için mücadele eden istikrarlı bir takımı tercih etmek istiyor."

GÖZLER YENİ GÖRÜŞMELERDE

Juventus cephesinin genç yıldıza uzun süreli bir proje sunmak istediği belirtiliyor. Ancak maaş beklentisi ve proje garantisi konularında tarafların nasıl bir noktada buluşacağı merak konusu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Milli yıldız toplamda 8 gole doğrudan etki ederken, Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro piyasa değerine ulaştı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
