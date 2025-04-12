İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus, Lecce'yi konuk etti.Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 2-0 kazandı.Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 2. dakikadave 33. dakikada milli futbolcumuzkaydetti. Siyah-Beyazlılar'ın attığı iki golün asistini deyaptı.Lecce'nin tek golü ise 87. dakikadadan geldi.Juventus'un ikinci golünü atan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90. dakikakada yerini Nicolo Savona'ya bıraktı.Öte yandan Igor Tudor, Juventus'un başında çıktığı 4. maçta 2. galibiyetini aldı. Tudor, bu süreçte 1 beraberlik, 1 de yenilgi yaşadı.Bu sonuçla birlikte 59 puana ulaşan Juventus, 3. sıraya yerleşti. 26 puanda kalan Lecce ise 17. sırada konumlandı.Serie A'da bir sonraki hafta Juventus, deplasmanda Parma ile karşılaşacak. Lecce ise Como'yu konuk edecek.