Kenan Koçak: 'Oyunun karşılığını alamadık'

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Adanaspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Kenan Koçak, birçok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koçak, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirterek, "İlk 15 dakikada 3 tane yüzde 100'lük gol pozisyonumuz var. Maçın genelinde oyunu domine eden bir takımdık. Çok gol pozisyonuna girdik. Beşli defansla oynayan takımların direncini kırabilmek için gol lazım. Gol fırsatlarını değerlendiremedik, üzgünüz. Oynadığımız futbolunun karşılığını alamadık." ifadelerini kullandı.



Futbolcuların salı ve çarşamba günleri atletik performans testine gireceğini dile getiren Koçak, şöyle devam etti:



"Elimde herhangi veri yok. Futbolcuların genel durumuyla ilgili bilgim yok. Oyuncuların hangi seviyede olduğunu bilmemiz lazım. Çarşamba akşamı da Antalya'da buluşup kampa gireceğiz. Yeni Malatyaspor maçına kadar hazırlıklarımızı burada sürdüreceğiz. Milli takım arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Şu an istediğimiz seviyede değiliz. Her geçen gün yol katediyoruz. Kendimizi geliştirmemiz, çok çalışmamız lazım. Daha tempolu, coşkulu oynamamız lazım. Bunun bilincindeyiz."



Taraftara da seslenen Koçak, "Üzgün olduklarının farkındayız. Bu camiaya, taraftara inanarak geldim. Geçen sezondan başlayan gergin bir atmosfer var. Taraftarlara şunu diyorum; inanın gece gündüz çalışıyoruz. Tek hedefimiz taraftarları mutlu etmek. Sakin olsunlar, en kısa zamanda galibiyetler hediye eden bir takım olacağız. Bunun mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.



