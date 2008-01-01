Kemba: "Tatum ve Brown, birer süperstar!"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, Boston Celtics'teki takım arkadaşları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ı yıldız performansları için övdü.



Walker, Philadelphia 76ers'a karşı oynanan playoff ilk turu 2. maçından sonra, muhabirlere şunları söyledi:



"Jayson bir süperstar. O bir süperstar. Jaylen da aynı zamanda bir süperstar. Bu iki adamın yanında olmayı seviyorum. Basketbol oynama tarzlarını seviyorum. Basketbol oyununu bu kadar sevmelerini seviyorum. Gerçekten özel adamlar."



Tatum (33 sayı) ve Brown (20 sayı), Boston'ı 2. maçta (101-128) büyük bir galibiyete götürmüştü.



Celtics, Sixers'a 2-0 karşı seriye liderlik ediyor. 3. maç Cuma günü oynanacak.



