Keçiörengücü yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine yeniden Ahmet Cingöz getirildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kulübümüzde görev yapmış olan Ahmet Cingöz yeniden teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ankara Keçiörengücü ailesine hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ankara Keçiörengücü'nden sabah yapılan açıklamada, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı bildirilmişti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kulübümüzde görev yapmış olan Ahmet Cingöz yeniden teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ankara Keçiörengücü ailesine hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ankara Keçiörengücü'nden sabah yapılan açıklamada, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı bildirilmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU