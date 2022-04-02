Keçiörengücü, Bursaspor'u tek farkla geçti: 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor karşılaştı.
Ankara Aktepe Stadında oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazanırken ev sahibinin gollerini 34 ve 71. dakikalarda Anthony Uzodimma kaydetti. Konuk ekip Bursaspor'un tek golü ise 73. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Keçiörengücü 10. sıraya basamakta yer alırken 28 puanlı Bursaspor 18. sırada kaldı.
Keçiörengücü gelecek hafta Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne konuk olurken Bursaspor evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.
Ankara Aktepe Stadında oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazanırken ev sahibinin gollerini 34 ve 71. dakikalarda Anthony Uzodimma kaydetti. Konuk ekip Bursaspor'un tek golü ise 73. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Keçiörengücü 10. sıraya basamakta yer alırken 28 puanlı Bursaspor 18. sırada kaldı.
Keçiörengücü gelecek hafta Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne konuk olurken Bursaspor evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.