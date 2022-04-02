Keçiörengücü, Bursaspor'u tek farkla geçti: 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında evinde Bursaspor'u ağırlayan Ankara Keçiörengücü, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Keçiörengücü, Bursaspor'u tek farkla geçti: 2-1
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2022 15:47
Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor karşılaştı.

Ankara Aktepe Stadında oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazanırken ev sahibinin gollerini 34 ve 71. dakikalarda Anthony Uzodimma kaydetti. Konuk ekip Bursaspor'un tek golü ise 73. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Keçiörengücü 10. sıraya basamakta yer alırken 28 puanlı Bursaspor 18. sırada kaldı.

Keçiörengücü gelecek hafta Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne konuk olurken Bursaspor evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.