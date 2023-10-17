Kazakistan Bakhtiyor Zaynutdinov ile kazandı

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Kazakistan deplasmanda Finlandiya'yı mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kazakistan Bakhtiyor Zaynutdinov ile kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2023 21:01
EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Kazakistan deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti.

Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 77 ve 89. dakikalarda Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü 28. dakikada Robert Taylor attı.

Kazakistan bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltirken, Finlandiya ise 12 puanda kaldı.

Kazakistan bir sonraki karşılaşmasında sahasında San Marino'yu ağırlarken, Finlandiya da kendi sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery