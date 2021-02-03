Süper Lig'de Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.



Kayserispor'un golünü 54. dakikada Antun Maglica kaydetti. Ev sahibi, Cristian Sapunaru'nun 70'de ilk, 77'de ikinci sarı kartını görüp atılmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Alanyaspor 79. dakikada Georgios Tzavellas ile durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Bu beraberliğin ardından Kayserispor puanını 23'e yükseltti. İki maçlık galibiyet serisi sonrası berabere kalan Alanyaspor puanını 38 yaptı.



Süper Lig'de pazar günü Kayserispor, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Siopis'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak Doğan Alemdar'da kaldı.

19. dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Umut Güneş, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Lennon'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Maglica'nın sert şutunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Alanyaspor'da Siopis'in hatalı pasında topu kapan Maglica'nın ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

71. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarından Bareiro'nun kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

77. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Sapunaru ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Sapunaru'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, beraberliği sağladı. Umut Güneş'in ceza sahası dışından vuruşunda, topa son olarak müdahale eden Tzavellas, meşin yuvarlağın yönünü değiştirdi. Kaleci Doğan Alemdar'ı yanıltan bu dokunuş sonrası top ağlarla buluştu: 1-1



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Campanharo (Dk. 65 Attamah), Lennon (Dk. 80 Paz), Muhar, Avramovski (Dk. 80 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak), Maglica (Dk. 65 Luckassen)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy (Dk. 77 Juanfran), Siopis (Dk. 60 Salih Uçan), Berkan İsmail Kutlu, Umut Güneş, Kadzior (Dk. 60 Efecan Karaca), Babacar (Dk. 46 Davidson), Mustafa Pektemek (Dk. 60 Bareiro)

Goller: Dk. 54 Maglica (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Pedro Henrique, Dk. 78 Doğan Alemdar, Dk. 80 İlhan Parlak, Dk. 81 Paz (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)



