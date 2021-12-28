Kayserispor'da transfer sürprizi: Bertolacci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, transfer düğmesine bastı. Ligin ikinci yarısında kabus yaşamak istemeyen sarı kırmızılı ekip, ilk transferini Fatih Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci renklerine bağlayarak başladı.



Daha önceki dönemlerde Kayserispor'da görev yapan ve transfer konusunda usta bir isim olan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.



Kayserispor yönetiminin bu oyuncu için yaptığı teklif Fatih Karagümrük cephesi tarafından geri çevrilmeyince Andrea Bertolacci, ikinci yarıda Kayserispor forması giyecek.



İlk yarıda 15 maçta görev alan ve 7 gol ve 1 asist ile Fatih Karagümrük'ün başarısında önemli rol oynayan Bertolacci, sezonu Kayserispor forması ile tamamlayacak.



Haber: Faruk Aydemir





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