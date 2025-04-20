Kayserispor'da gecenin yıldızı: Gökhan Sazdağı!

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında 3-3 berabere kalırken, Kayserispor'un üç golünde de asisti yapan Gökhan Sazdağı, geceye damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da gecenin yıldızı: Gökhan Sazdağı!
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20 Nisan 2025 21:32
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadelede Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı, geceye damga vurdu.

Kayserispor'un üç golünde de asisti yapan 30 yaşındaki futbolcu Gökhan Sazdağı, gösterdiği bu müthiş performansla maçın en dikkat çeken ismi oldu.
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