Kayserispor'da gecenin yıldızı: Gökhan Sazdağı!

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.



Mücadelede Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Gökhan Sazdağı, geceye damga vurdu.



Kayserispor'un üç golünde de asisti yapan 30 yaşındaki futbolcu Gökhan Sazdağı, gösterdiği bu müthiş performansla maçın en dikkat çeken ismi oldu.