Kayserispor, Beşiktaş'tan idareci aldı!

Kayserispor'da Sportif Direktör olarak son olarak Beşiktaş'ta görev yağan Ali Naibi ile prensip anlaşmasına varılmıştı.



Kayseri Haber'den Şevket Tekin'e göre; Takımda önemli değişimler yapması beklenen HES Kablo Kayserispor'da ilk değişiklik sportif direktörlük koltuğu için oldu. Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Ali Naibi ile anlaşma sağlandı. Naibi, Cuma günü Kayseri'ye gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.



37 yaşındaki Ali Naibi, TFF'nin kulüplerde sportif direktör bulundurmasını mecbur kılan uygulama sonrası harekete geçen Beşiktaş'ın sportif direktörü olmuştu. Naibi, sportif direktörlük için açılan kursu bitirip sertifikasını almıştı.



Ali Naibi 2015 ile 2020 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yaptı.



