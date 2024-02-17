Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin'e şans vermedi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda ÇBK Mersin'i 67-53 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sertan Kırklar, Burak Durmuş, Metin Erol
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 12, Kiss 5, Derin Yaya 9, Sinem Ataş 12, Melis Gülcan, Cornelius 7, Araujo 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 16, Hamby 17, Ayşegül Günay Aladağ, Petronyte 14, Damla Gezgin 9, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Holmes 4
1. Periyot: 14-13
Devre: 23-27
3. Periyot: 38-44
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sertan Kırklar, Burak Durmuş, Metin Erol
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 12, Kiss 5, Derin Yaya 9, Sinem Ataş 12, Melis Gülcan, Cornelius 7, Araujo 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 16, Hamby 17, Ayşegül Günay Aladağ, Petronyte 14, Damla Gezgin 9, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Holmes 4
1. Periyot: 14-13
Devre: 23-27
3. Periyot: 38-44