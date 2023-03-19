Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi

Bolu'nun Gerede ilçesinden düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 ilden 187 sporcunun katıldığı şampiyona Gerede Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenlendi.



İlk gün klasik, ikinci gün ise serbest stil müsabakaları sonrasında 3747 puanla Hakkari takımı, Türkiye şampiyonu oldu. 3551 puanla Bolu takımı ikinci, 2108 puanla Muş takımı ise üçüncü oldu.



Dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile diğer ilgililer tarafından verildi.





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