Kasımpaşa'ya Nuno da Costa'dan kötü haber!

Kasımpaşa'da Nuno da Costa, Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kasımpaşa'ya Nuno da Costa'dan kötü haber!
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22 Şubat 2025 18:05
Son güncelleme 22 Şubat 2025 18:15

Kasımpaşa'nın tecrübeli santrforu Nuno da Costa, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Nuno da Costa, 86. dakikada VAR'da golün iptal edildiği pozisyonda rakibine yaptığı faul için sarı kart gördü.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

34 yaşındaki futbolcu, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacakları maçta forma giyemeyecek.

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