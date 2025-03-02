Kasımpaşa, VAR incelemesiyle penaltı kazandı

Kasımpaşa, Galatasaray'a karşı 84. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Can Keleş'in Carlos Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası oyun önce devam etti. Ardından hakem Cihan Aydın'a VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski'den izleme önerisi geldi.
Pozisyonu monitörden inceleyen hakem Cihan Aydın, 84. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına gelen Haris Hajradinovic, 85. dakikada skoru 3-3' getirdi.
Can Keleş'in Carlos Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası oyun önce devam etti. Ardından hakem Cihan Aydın'a VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski'den izleme önerisi geldi.
Pozisyonu monitörden inceleyen hakem Cihan Aydın, 84. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına gelen Haris Hajradinovic, 85. dakikada skoru 3-3' getirdi.