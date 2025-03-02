Kasımpaşa, VAR incelemesiyle penaltı kazandı

Kasımpaşa, Galatasaray maçının 84. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazanıp skoru eşitledi.

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa, VAR incelemesiyle penaltı kazandı
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02 Mart 2025 17:50
Son güncelleme 02 Mart 2025 17:51
Kasımpaşa, Galatasaray'a karşı 84. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Can Keleş'in Carlos Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası oyun önce devam etti. Ardından hakem Cihan Aydın'a VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski'den izleme önerisi geldi.

Pozisyonu monitörden inceleyen hakem Cihan Aydın, 84. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına gelen Haris Hajradinovic, 85. dakikada skoru 3-3' getirdi.

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