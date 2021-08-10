Yeni dönemde geçen sezon hissettiği küme düşme tehlikesini yaşamak istemeyen Kasımpaşa transferde büyük oynuyor.



Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'dan sonra Francisco Ferro'yu da alarak müthiş bir savunma hattı kurmaya niyetlenmişti. 24 yaşındaki oyuncunun transferinde de önemli mesafe kat etmişti. Ancak Benfica'dan gelen cevap şoke etti.



Portekiz temsilcisi Ferro'yu kiralamaktan vazgeçtiğini duyurdu. Kasımpaşa ise geri adım atmadı. Aportta yine bu oyuncuyu bekliyor.



İstanbul ekibinin yöneticileri transferin son gününe kadar Ferro'yu kiralamak için fırsat kovalayacak.



