Kasımpaşa, Benfica'dan transfer peşinde

Benfica'dan Francisco Ferro'yu transfer etmek isteyen Kasımpaşa, transferde henüz sonuca ulaşamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Kasımpaşa, Benfica'dan transfer peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2021 12:24
Yeni dönemde geçen sezon hissettiği küme düşme tehlikesini yaşamak istemeyen Kasımpaşa transferde büyük oynuyor.

Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'dan sonra Francisco Ferro'yu da alarak müthiş bir savunma hattı kurmaya niyetlenmişti. 24 yaşındaki oyuncunun transferinde de önemli mesafe kat etmişti. Ancak Benfica'dan gelen cevap şoke etti.

Portekiz temsilcisi Ferro'yu kiralamaktan vazgeçtiğini duyurdu. Kasımpaşa ise geri adım atmadı. Aportta yine bu oyuncuyu bekliyor.

İstanbul ekibinin yöneticileri transferin son gününe kadar Ferro'yu kiralamak için fırsat kovalayacak.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.