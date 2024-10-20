Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gain Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.



Kasımpaşa, 2. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in golüyle öne geçti. Josip Brekalo, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



Alanyaspor, 66. dakikada Sergio Cordova ile maçın skorunu belirledi.



Alanyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa, ligde 4 maç aranın ardından kazandı ve 11 puana yükseldi.



Üst üste ikinci yenilgisini alan Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.



Kasımpaşa, gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ile sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gökhan Gül'ün ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Ben Ouanes'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada savunmadan Fatih Aksoy'un uzun pasında topla buluşan Augusto, hızla ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol taraftan Cafu'nun kullandığı kornerde kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği top, Brekalo'nun önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan bu oyuncu, topu filelere gönderdi: 0-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Kasımpaşa'nın merkezden geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında savunma arkasında topla buluşan Costa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

66. dakikada Alanyaspor karşılaşmadaki tek golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta Balkovec'in arka direğe ortasında Aliti'nin kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Cordova meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

68. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Balkovec'in ortasına iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

84. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yasin Özcan'ın ceza sahasına ortasında Fall'ın gelişine vurduğu şutta topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.



Stat: GAİN Park

Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 64 Lima), Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca (Dk. 46 Cordova), Janvier (Dk. 80 Rony Lopes), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Hwang), Augusto

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 83 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül, Cafu (Dk. 67 Barak), Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo (Dk. 76 Fall), Da Costa

Goller: Dk. 2 Ben Ouanes, Dk. 34 Brekalo (Kasımpaşa), Dk. 66 Cordova (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Cafu (Kasımpaşa), Dk. 51 Balkovec, Dk. 53 Fatih Aksoy, Dk. 57 Augusto, Dk. 73 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)







