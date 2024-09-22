Kasımpaşa: '3 puanlık oyun gücümüz var'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, karşılaşmayı kazanamasalar da değerli bir oyun gücü ortaya koyduklarını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barış Kanbak, "Bugün bizim için mutlak 3 puan hedefinin olduğu bir maçtı. Maça istediğimiz coşku ve enerjiyle başladık. İlk 30 dakikada rakibin tek hücum planı olan birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan direkt paslarla hücumları engelledik ve ikinci topları kazandık. Bunu iyi şekilde yaptık. Rakibe çok da ciddi pozisyonlar vermedik. İki tane golle sonuçlanan ama ofsaytla geçerli olmayan pozisyonumuz vardı." ifadelerini kullandı.



Üçüncü bölgede pozisyonları sonuçlandırmaları gerektiğini vurgulayan Kanbak, "Rakip kim olursa olsun oyunun kontrolünü elimize alabiliyoruz. 77. dakikadan sonra sahada 10 kişi oynadığımızı spiker söylemese çok da kimse anlamayacaktır. Oyuna bakıldığında bu durum, bugünün kazancı oldu. Durum ne olursa olsun amaçladığımız şeyden vazgeçmiyoruz. Bu konu sevindirici. Bunu korumamız gerek. Üç puan kazanmalıydık. Bir puanla ayrılıyoruz ama en az 3 puan kadar değerli oyun gücümüzü de maçın başından sonuna kadar gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



