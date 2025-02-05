Karşıyaka transferde Gallinat'ı açıkladı

Karşıyaka, geçen hafta Russell'dan aldığı 'buy out' parasıyla transfer yasağını kaldırmasının ardından anlaşmaya vardığı şutör guard Roberto Gallinat'ın imzasını resmen duyurdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka transferde Gallinat'ı açıkladı
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05 Şubat 2025 15:56
Basketbol Süper Ligi'nde 6 yabancı oyuncusu takımdaki sponsor krizi nedeniyle ayrılan Karşıyaka, geçen hafta Russell'dan aldığı 'buy out' parasıyla transfer yasağını kaldırmasının ardından anlaşmaya vardığı şutör guard Roberto Gallinat'ın imzasını resmen duyurdu. Son olarak İsrail'in Maccabi Ramat Gan takımında oynayan 28 yaşında, 1.92 boyundaki ABD'li oyuncu işlemlerin tamamlanmasının ardından imza attı.

Gallinat bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9.7 sayı, 2,4 ribaund, 1,3 asist, İsrail Ligi'nde 14,1 sayı, 2,8 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturmuştu. Kulüpteki sıkıntılı süreçte yabancısız kalan Karşıyaka'nın en az 2 transfer daha yapması bekleniyor. Kaf-Kaf 6 yabancı oyuncusu, kaptanı Kenan Sipahi ve Antrenör Ufuk Sarıca'nın kulüpten ayrıldığı süreçte ligde üst üste 6 mağlubiyet almış, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti.

 
 

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