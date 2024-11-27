Karşıyaka potasında büyük tehlike!

Karşıyaka'da maaşlarını alamadıkları için ihtarname gönderen 7 basketbolcuya 18 milyon TL ödeme yapılmazsa yeşil-kırmızılı takım dağılacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka potasında büyük tehlike!
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27 Kasım 2024 14:14
Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta aldığı 5 galibiyetle 4'üncü sırada yer alan Karşıyaka'da kadronun dağılma tehlikesi büyük endişe yarattı.

Maaşları ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderen 7 basketbolcuya 18 milyon TL ödeme yapılmazsa yeşil-kırmızılı takım dağılacak.

Karşıyaka'da Russell, Webb, McDermott, Jefferson, Boutsiele, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı'nın serbest kalma tehlikesi bulunuyor. Bazı oyunculara cuma, bazılarına ise önümüzdeki hafta başına kadar ödeme yapılmazsa Karşıyaka basketbol tarihinde ilk kez büyük bir kriz yaşanacak.

Transfer yasağı bulunan Kaf-Kaf, kadrosu dağılırsa sezonun kalan bölümünde altyapı ağırlıklı kadrosuyla kümede kalma mücadelesi verecek.

İzmir ekibinde yabancı oyunculardan sadece McCollum kulübe ihtarname göndermedi.

Kulüpte istifalar sonrası yönetimin düşmesi ve başkan adayı bulunamaması yönetim krizine neden olurken, tek yetkili konumundaki Divan Kurulu'nun yıllardır kulübe sponsorluk desteği veren Yaşar Holding'in kapısını çalacağı öğrenildi.

Karşıyaka'da kasım ayı başında oyuncular idman boykotu yapmıştı. Yaşar Holding, bu sezon basketboldan isim sponsorluğunu çekmesine rağmen 20 gün önce maaş ödemesi yaparak yaşanan krizi savuşturmuştu. Karşıyaka'nın aynı zamanda FIBA'da yapılandırılan transfer yasağı borcunun 90 bin dolar olan taksitini ödemesi gerekiyor. Bu ödeme yapılmazsa lisansların iptal edilmesi gündeme gelecek.

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