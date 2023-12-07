Karşıyaka'da milli gurur

Yeşil-kırmızılıların U15 takımında forma giyen 14 yaşındaki defans oyuncusu Metehan Yavaş, U15 Milli Takım'a davet edildi.
U15 Milli Takımı, 14-22 Aralık tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak.
Karşıyaka'nın Elit Akademi Ligi U15 takımında oynayan Metehan, küçük yaşında 1.79'a ulaşan boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
U15 Milli Takımı, 14-22 Aralık tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak.
Karşıyaka'nın Elit Akademi Ligi U15 takımında oynayan Metehan, küçük yaşında 1.79'a ulaşan boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
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