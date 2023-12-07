Karşıyaka'da milli gurur

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, altyapısında başlattığı yeni yapılanma hamlesiyle uzun süre sonra milli takımlara oyuncu göndermenin gururunu yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da milli gurur
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07 Aralık 2023 15:15
Yeşil-kırmızılıların U15 takımında forma giyen 14 yaşındaki defans oyuncusu Metehan Yavaş, U15 Milli Takım'a davet edildi.

U15 Milli Takımı, 14-22 Aralık tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak.

Karşıyaka'nın Elit Akademi Ligi U15 takımında oynayan Metehan, küçük yaşında 1.79'a ulaşan boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

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