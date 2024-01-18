Karşıyaka'da Ferdi vazgeçilmez oldu

Karşıyaka'da genç sol bek Ferdi Burgaz, sezonun ilk yarısında kaleci Haydar'ın ardından takımda en çok süre bulan futbolcu oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Ferdi vazgeçilmez oldu
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18 Ocak 2024 14:46
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da genç sol bek Ferdi Burgaz, sezonun ilk yarısında kaleci Haydar'ın ardından takımda en çok süre bulan futbolcu oldu.

İlk devrede oynanan 14 karşılaşmanın 13'üncü ilk 11'de görev yapan 20 yaşındaki savunmacı, sadece Anadolu Üniversitesi deplasmanında oyuna ikinci yarıda girdi. Toplam 1112 dakika sahada kalan Ferdi, mücadeleci futboluyla alkış topladı. Bergama Belediyespor'da futbola başlayıp Karşıyaka altyapısına geçtikten sonra yeşil-kırmızılı kulüpte profesyonel olan genç defans oyuncusu üst liglerden kulüplerin dikkatini çekmeye başladı. Geçen sezon ligde sadece 2 maçta şans bulan Ferdi'nin kulübüyle sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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