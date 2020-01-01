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Kareem: "Lakers, seneye kesinlikle tekrar şampiyon olabilir!"

Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Lakers ekibinin önümüzdeki yıl şampiyonluğu "kesinlikle tekrarlayabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Lakers ekibinin önümüzdeki yıl şampiyonluğu "kesinlikle tekrarlayabileceğini" söyledi.

Keyshawn, JWill & Zubin podcast'inde Kareem, 2020 şampiyonluğunu eşi benzeri görülmemiş koşullarda kazanan Lakers'ın lider ikilisi LeBron James ve Anthony Davis ile daha fazla şampiyonluk kazanma şansı bulacağından çok emin olduğunu belirtti:

"Kesinlikle tekrar şampiyon olabilirler. Yönetimlerinin kadrodaki hangi boşlukları kapatmaları gerektiğini bulmaları gerekecek ama harika adamlardan oluşan bir çekirdek kadroları var. Onları tutabilirlerse, başka bir şampiyonluk kazanmamaları için bir sebep yok."


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