Kareem: "Lakers, seneye kesinlikle tekrar şampiyon olabilir!"

Los Angeles Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Lakers ekibinin önümüzdeki yıl şampiyonluğu "kesinlikle tekrarlayabileceğini" söyledi.



Keyshawn, JWill & Zubin podcast'inde Kareem, 2020 şampiyonluğunu eşi benzeri görülmemiş koşullarda kazanan Lakers'ın lider ikilisi LeBron James ve Anthony Davis ile daha fazla şampiyonluk kazanma şansı bulacağından çok emin olduğunu belirtti:



"Kesinlikle tekrar şampiyon olabilirler. Yönetimlerinin kadrodaki hangi boşlukları kapatmaları gerektiğini bulmaları gerekecek ama harika adamlardan oluşan bir çekirdek kadroları var. Onları tutabilirlerse, başka bir şampiyonluk kazanmamaları için bir sebep yok."



