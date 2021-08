Karateciler Avrupa'da zirveyi korumak istiyor

Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası cuma günü başlayacak.



Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek ve 22 Ağustos Pazar günü sone erecek şampiyonada, 45 ülkeden bin 8 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda milli formayı 17'si kadın 37 sporcu giyecek.



Milliler organizasyona son 2 yılın şampiyonu olarak katılacak. Ay-yıldızlı ekip, Danimarka'da 2019 yılında düzenlenen şampiyonada 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda ilk sırada yer almıştı. Geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan organizasyonda da milliler, 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyayla aynı başarıyı tekrarlamıştı.



- Erçin: "Türk bayrağını en üst sıralarda dalgalandırmak istiyoruz"



Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Erçin, son yıllardaki başarılı performanslarını Tampere'de sürdürmek istediklerini söyledi.



Tokyo 2020'de karatede kazanılan dört madalyayla Türkiye'nin, bu spordaki gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Erçin, "Karate, Türkiye'de gelişerek yoluna devam ediyor. Macaristan'daki son şampiyonada15 madalya kazanarak genel klasmanı ilk sırada tamamlamıştık. Bu sene onun üzerine çıkmayı planlıyoruz. Hedefimiz, her zaman bir önceki senenin üzerine çıkmak ve daha fazla madalya kazanmak. Her zaman Türk bayrağını en üst sıralarda dalgalandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:



- Ümitler:



Esma Sıla Evsan (Kata)



Lara Ceren Şener (Kumite 47 kilo)



Buse Kılıç (Kumite 54 kilo)



Armina Erkan (Kumite +54 kilo)



Furkan Kaynar (Kata)



Doğu Taş (Kumite 52 kilo)



Bayram Anıl Eser (Kumite 57 kilo)



Batıkan Gürbulak (Kumite 63 kilo)



Süleyman Aldemir (Kumite 70 kilo)



Süleyman Ege Ayhan (Kumite +70 kilo)



- Gençler:



Damla Su Türemen (Kata)



Müşerref Özdemir (Kumite 48 kilo)



Kübra Yazıcı (Kumite 53 kilo)



Dilnovoz Muratova (Kumite 59 kilo)



Sudenur Aksoy (Kumite +59 kilo)



Görkem Aslan (Kata)



Mert Halıcı (Kumite 55 kilo)



Hasan Celal Yıldırım (Kumite 61 kilo)



Kadir Kaan Bekler (Kumite 68 kilo)



Ömer Faruk Yürür (Kumite 76 kilo)



Yusuf Can Özdemir (Kumite +76 kilo)



- 21 Yaş Altı:



Keyda Nur Çolak (Kata)



Hazel Balık (Kumite 50 kilo)



Simay Tokcan (Kumite 55 kilo)



Çağla Eser (Kumite 61 kilo)



Sümeyye Teke (Kumite 68 kilo)



Fatma Uyğur (Kumite +68 kilo)



Enes Özdemir (Kata)



Burak Özdemir (Kumite 60 kilo)



Ekrem Yılmaz Altuner (Kumite 67 kilo)



Enes Bulut (Kumite 75 kilo)



Halit Muhammet Tamyüksel (Kumite 84 kilo)



Ömer Faruk Arslan (Kumite +84 kilo)



- Genç Bayan Takım Kata



Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan



- Genç Erkek Takım Kata



Görkem Aslan, Ali Efe Akbaba, Yusuf Kılıç