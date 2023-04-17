Karagümrük'te 1 eksik, 4 isim sınırda!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, salı günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisi son bulan VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hafta sonunu 3-0 hükmen galip tamamladı.



Geride kalan 27 maçtan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, ligde 37 puan topladı.



Ev sahibi ekipte Matteo Ricci, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.



Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas, Ümraniyespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda hafta sonunda oynanacak Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.



Ligin ilk yarısında iki ekip arasında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.





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