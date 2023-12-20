Karagümrük deplasmanda galibiyeti unuttu

Ligde Galatasaray'a konuk olan Fatih Karagümrük, karşılaşmayı kaybederek bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçında da galibiyet alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük deplasmanda galibiyeti unuttu
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20 Aralık 2023 23:35
Ligde Galatasaray'a konuk olan Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçında galibiyete ulaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonraki 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

 

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