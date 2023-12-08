Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında
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08 Aralık 2023 15:52
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 11. sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te Ibrahim Dresevic, sarı kart cezalısı olduğu için yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

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