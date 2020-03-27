Yıllarca Avrupa Kupaları ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ettikten sonra ekonomik sebeplerle kapanan Kardemir Karabükspor, takımlarını terk etmeyen bazı oyuncular ve yöneticiler sayesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü adı altında adeta küllerinden doğdu.

İlk kez 1998'de kurulan ve merdivenleri hızlı bir şekilde tırmanarak Süper Lig'e yükselen, bu ligde hep ilk 3 takım arasına girmeyi başararak Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükspor, 2018-2019 sezonu sonunda ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapatıldı.

Kardemir Karabükspor'un kadrosunda bulunan ve birçoğu da milli takım oyuncusu olan sporculardan bazıları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerle anlaşarak gitti.

Teknik heyetini de kaybeden Karabükspor'un kadrosundaki 5 oyuncu, yuvayı terk etmedi ve takımın ilk kurucularından olan Erdoğan Gökçe'den yardım istedi.

Aynı zamanda takımın oyuncularından olan iş adamı Ziya Yalçın'ın ekonomik yardımlarının da sayesinde küllerinden doğan takım, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü adıyla, Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig A Grubu'nda mücadele etmeye başladı.

Grubu yenilgisiz lider tamamlayan ve play-off müsabakalarına kalan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, gözünü 2. Lig'e dikti.





Kulüp Başkanı Erdoğan Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekerlekli basketbol takımının Karabük'te ilk kez 1998'de Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü adı altında kurulduğunu söyledi.

Takımın 1999-2000 sezonundan itibaren 20 sezon aralıksız liglerde mücadele ettiğini belirten Gökçe, takımın 2003-2004 sezonunda Kardemir Karabükspor ile bütünleştiğini ve bu adı aldığını kaydetti.

Gökçe, Kardemir Karabükspor Tekerlekli Basketbol Takımı'nın başarılı işlere imza attığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayısız Türkiye ikincilikleri ve üçüncülükleri oldu. Avrupa'da oynadılar. 2018 sezonunda ligden çekilme kararı aldılar. Yanlış yazışmalar nedeniyle üçüncü lige düşürüldüler. Bu takım aslında bu cezayı hak etmiyordu. Bunu daha sonraki maçlarda da gözlemledik. Tüm otoriteler bu takım Süper Lig'den düşmeyecek kalite gösteriyor diye bize söyledi. Biz aslında bu faaliyetleri durdurulan takımı yeniden liglere katarak küllerinden yeni bir takım oluşturduk. Her şeyin ötesinde çocukların mutlu olması lazım. Toplumun mutlu olması gerekiyor."

Ekim ayında başlayan 3. ligde oynadıkları tüm maçları kazandıklarını dile getiren Gökçe, ligi yenilgisiz olarak bitirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Gökçe, lig bittikten sonra 6 takımın katılacağı play-off serisi başlayacağını vurgulayarak, "İlk 3'e giren takım bir üst lige çıkacak. Üç sene sonra bu takım Süper Lig'de oynayacaktır." dedi.

Takımın oyuncusu ve sponsoru Ziya Yalçın da Kardemir Karabükspor'dan 5 oyuncunun şu anda takımda olduğunu söyledi.

Takıma genç oyuncular kattıklarını ve iyi bir takım oluşturduklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Kardemir Karabükspor sıkıntıya düştükten sonra çok üzülmüştük. Özellikle bu branşın kapatılması ki ilk kurucuları yine biziz. Yıllarca uğraştık. Süper Lig'e çıkardık. Karabükspor da çok iyi seviyelere geldi. Süper Lig ikinciliği ve üçüncülüğümüz var. O seviyeden sonra branşın birden bire kapatılması açıkçası bize acı vermişti. Bir araya geldik. İyi bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah daha iyi olacak."

Yalçın, 3. Lig'deki gruplarında namağlup lider olarak devam ettiklerine değinerek, "Liderliği garantiledik. Hedefimiz Süper Lig. Zaten bizim takımımızın yeri Süper Lig. Hatta ülkemizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Takım oyuncularından 15 yaşındaki Bilal Mert Taşoğlu da tekerlekli basketbolu 6-7 yıldır oynadığını dile getirdi.

Kardemir Karabükspor'da da oynadığını anlatan Bilal Mert, kulüp kapatılınca üzüldüğünü vurguladı.

Bilal Mert, yeniden bir takım kurulduğu için çok mutlu olduğunu kaydederek, "Böyle bir ailenin içinde olmak çok güzel. Yeniden Süper Lig'e çıkacağız inşallah." diye konuştu.

Karabük Sakatlar Derneği Başkanı da olan oyunculardan Muhittin Yılmaz ise yaklaşık 20 yıldır bu sporun içerisinde olduğunu söyledi.

Tekerlekli basketbolun engellilerin evinden çıkıp hayata bağlandığı bir spor olduğunu belirten Yılmaz, "Engelli kardeşlerimizin başarısı ile Kardemir Karabükspor'da 9 kupa alındı. Avrupa'da derece yapıldı. Şimdi küllerinden doğan bir takım oluştu." değerlendirmesinde bulundu.