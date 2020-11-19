Kane: 'Mourinho sayesinde zirvedeyim'

Tottenham'da deyim yerideyse performansı alev alan Harry Kane, Jose Mourinho ile çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.



İngiliz forvet, Portekizli Jose Mourinho'nun gelişiminde katkısının büyük olduğunu belirtti.



"ONDAN ÖĞRENMEK HARİKA"



Kane açıklamasında; "Farklı durumlarla nasıl başa çıktığını görüyorum. Ondan bir şeyler öğrenmek harika. Benim oyunda geriye çıkmayı sevdiğimi fark ettiğini düşünüyorum. Ben derine gelince Son, Bale, Lamela ve Lucas gibi isimlere koşu atılacak boşluklar oluşuyor. Onunla çok iyiyiz ve önümüzdeki ayları iple çekiyorum." dedi.



Harry Kane, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı maçlarda 23 gole direkt etki etti.



