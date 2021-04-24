Kane: 'Mourinho'nun gidişini beklemiyordum'

Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane, Jose Mourinho'nun ayrılışı ile ilgili konuştu.



Kaptan Kane açıklamasında Mourinho ile her zaman iyi ilişkisi olduğundan bahsederek, "Dürüst olmam gerekirse Jose Mourinho'nun ayrılacağını hiç düşünmüyordum. Görevine son verilmesi bana göre sürpriz. Onunla ilişkim mükemmeldi ve yeni takımı hangisi olursa olsun kendisine başarılar dilerim" sözlerini kullandı.



Portekizli hocanın da takımdan gönderilmeyi beklemediğini düşündüğünü belirten Kane Mourinho'nun dünyanın her yerinde başarılı olabilecek çapta bir isim olduğunu da sözlerine ekledi.



Harry Kane bu sezon çıktığı 43 maçta 31 gol 16 asistle oynayarak Tottenham kariyerinin en yüksek gol rakamlarına Mourinho idaresinde ulaşmıştı.



