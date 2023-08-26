Kahramankazan'da off-road oyunları başladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Kazan Ova Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen off-road oyunları başladı.



Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan oyunlara Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda 4x4 araç katılıyor.



Oyunların startı, Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından belediye binasının önünde davul zurna eşliğinde verildi.



Araçlar startın ardından konvoy halinde Ankara Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi'ni takip ederek oyunların yapılacağı alana ulaştı.



Başkan Oğuz da oyunlarda yer alacak araçlardan birinin direksiyonuna geçerek konvoya eşlik etti.



Araç konvoyunun oyun alanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Oğuz alanda incelemelerde bulundu, yarışmacılarla sohbet ederek oyunlar ve araçlar hakkında bilgi aldı.



Belediye Spor ve Kamp Eğitim Merkezi yanındaki boş alanda yapılacak oyunlar için belediye ekipleri tarafından özel etaplar oluşturuldu, arazi oyunlara uygun hale getirildi.



Oğuz, vatandaşları hafta sonu Kahramankazan'da yapılacak off-road oyunlarına davet ederek, "Geçen sene yaklaşık 15 bin insanımızı Kahramankazan'da misafir etmiştik. Bu sene de inşallah bu rekorumuzu kıralım. Hafta sonu eşinizle, çocuklarınızla, ailenizle birlikte güzel bir vakit geçirmek, heyecan dolu anlar yaşamak istiyorsanız, otomobil sporlarını seviyorsanız sizi ilçemize bekliyoruz. Kahramankazan'da tam bir off-road şöleni var." diye konuştu.



Off-road gösterileri, Pazar günü seyirci etabı ile sona erecek.



