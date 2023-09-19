Kafkas: 'Milli Takım'da Türk hoca olmalı'

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.



Kafkas, ligdeki hedefleri için, "Hedeflerimiz var. Morutan, Chapes, Garry Rodrigues takıma katıldı. İlk iki hafta bunlardan faydalanamadık. Onların aramıza katılması hücum gücümüzü yükseltti. Ankaragücü büyük bir camia. Bu büyük camiaya yakışan futbol oynatıp, iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ligi de çok rahat bir şekilde ilk 8'de bitirmek istiyoruz." dedi.



Tolunay Kafkas, Süper Lig'de devam eden yabancı kuralıyla ilgili olarak, "Ben bu konularla ilgili, bir takım açıklamalar yapıyorum. Kimin ne söylediği de önemli değil. Yerli kuralıyla ilgili de bir açıklama yaptım. Federasyon, 3 tane Türk yerine 5 derse ben buna da evet derim. Bunun verileriyle, neden olması gerektiğiyle ilgili bu konuda benden daha tecrübelisi yok. Büyük takım, küçük takım çalıştırdım. Her kategoride çalıştım. Genç ve Ümit Milli Takımlarda çok büyük sorumluluk aldım. Bu başka bir konu, bunu konuştuğum zaman benim milliyetçiliğimi sorgulamaya başlıyorlar. Çok hoş olmuyor. İş başka taraftara gidiyor. Ben, federasyon Türk oyuncuyla ilgili ne karar alırsa bunun yanındayım." diye konuştu.



A Milli Takım'daki geleceği tartışılan Stefan Kuntz ve olası ayrılık durumunda yeni teknik adam için görüşü sorulan 55 yaşındaki teknik adam, "Ben bir Türk hocası olarak, 40 yılımı bu işe vermiş birisi olarak A Milli Takım'ın başında bir Türk hocayı görmek isterim. Ama karar federasyon başkanınındır, nasıl bir tasarrufu olur onu bilemiyorum." cevabını verdi.



