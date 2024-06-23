Kadın Voleybol Milli Takımı set vermeden kazandı

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Kadın Voleybol Milli Takımı set vermeden kazandı
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23 Haziran 2024 14:54
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü günündeki karşılaşmalar tamamlandı.

İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya ile oynadığı mücadeleyi 25-23, 25-20 ve 25-16'lık setlerle kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye Erkek Milli Takımı, yarın İtalya ile karşılaşacak.

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