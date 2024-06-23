Kadın Voleybol Milli Takımı set vermeden kazandı

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü günündeki karşılaşmalar tamamlandı.
İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya ile oynadığı mücadeleyi 25-23, 25-20 ve 25-16'lık setlerle kazanarak ilk galibiyetini aldı.
Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye Erkek Milli Takımı, yarın İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü günündeki karşılaşmalar tamamlandı.
İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya ile oynadığı mücadeleyi 25-23, 25-20 ve 25-16'lık setlerle kazanarak ilk galibiyetini aldı.
Şampiyonada 2'de 2 yapan Türkiye Erkek Milli Takımı, yarın İtalya ile karşılaşacak.
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