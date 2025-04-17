Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı'ndan ilk galibiyet!

Türkiye, Dünya Şampiyonası 2. Kategori B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 4-3 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı'ndan ilk galibiyet!
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17 Nisan 2025 14:00

Yeni Zelanda'da düzenlenen Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Kategori B Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Belçika'yı 4-3 yendi.

Dunedin kentindeki turnuvada milli takım, güzel bir oyunla rakibini 4-3 yenerek organizasyonda ilk galibiyetine ulaştı.

Milli takım, dördüncü maçında 19 Nisan'da Hong Kong ile karşılaşacak.

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