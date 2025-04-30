Kadıköy'de sezon finali: Mourinho vs. Solskjaer

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Bu dev karşılaşma, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer için de büyük bir anlam taşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kadıköy'de sezon finali: Mourinho vs. Solskjaer
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30 Nisan 2025 12:33
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ile üçüncülük hedefini korumak isteyen Beşiktaş, pazar günü Kadıköy'de sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Sadece takımlar için değil, iki dünya çapındaki teknik direktör için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

Premier Lig'de bugüne kadar Solskjaer; Manchester United ve Cardiff'i, Mourinho da Tottenham ve Chelsea'yi çalıştırırken karşılaşmalarında rakip olan iki teknik adam, Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak.

ARALARINDA OYNADIKLARI MAÇLAR

Tottenham 1-3 Manchester United
Manchester United 1-6 Tottenham
Tottenham 1-1 Manchester United
Manchester United 2-1 Tottenham
Cardiff City 1-2 Chelsea

İngiltere'de bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelen ikili, 2'şer galibiyet ve 1 beraberliklik eşitlik bozacak bir mücadeleye hazırlanıyor. Kadıköy'deki randevu, bu kez Türkiye'deki kaderlerini belirleyebilir.

KÖTÜ SEZONU DERBİYLE UNUTTURMAK İSTİYORLAR

Siyah-Beyazlılar, inişli çıkışlı bir sezon geçirmesine rağmen üçüncülük hedefini canlı tutmak istiyor. Galatasaray'a bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattıran Beşiktaş, sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Fenerbahçe'yi bir kez daha devirerek hem büyük bir moral kazanmayı hem de taraftarının gönlünü almayı amaçlıyor.

MOURINHO İÇİN KRİTİK VİRAJ

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Jose Mourinho için bu derbi büyük bir sınav niteliğinde.

Eğer Galatasaray cumartesi günü Sivasspor'u yenerse, Fenerbahçe'nin puan farkının 8'e çıkmaması için mutlak galibiyete ihtiyacı olacak. Mourinho'nun da Türkiye kariyerindeki derbi karnesi şu ana kadar hayal kırıklığı yaratmış durumda: 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve henüz galibiyet yok. Tecrübeli teknik adam, bu tabloyu değiştirmek ve taraftara ilk derbi zaferini yaşatmak istiyor.



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