Kadıköy'de sezon finali: Mourinho vs. Solskjaer

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ile üçüncülük hedefini korumak isteyen Beşiktaş, pazar günü Kadıköy'de sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Sadece takımlar için değil, iki dünya çapındaki teknik direktör için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Premier Lig'de bugüne kadar Solskjaer; Manchester United ve Cardiff'i, Mourinho da Tottenham ve Chelsea'yi çalıştırırken karşılaşmalarında rakip olan iki teknik adam, Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak.
ARALARINDA OYNADIKLARI MAÇLAR
Tottenham 1-3 Manchester United
Manchester United 1-6 Tottenham
Tottenham 1-1 Manchester United
Manchester United 2-1 Tottenham
Cardiff City 1-2 Chelsea
İngiltere'de bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelen ikili, 2'şer galibiyet ve 1 beraberliklik eşitlik bozacak bir mücadeleye hazırlanıyor. Kadıköy'deki randevu, bu kez Türkiye'deki kaderlerini belirleyebilir.
KÖTÜ SEZONU DERBİYLE UNUTTURMAK İSTİYORLAR
Siyah-Beyazlılar, inişli çıkışlı bir sezon geçirmesine rağmen üçüncülük hedefini canlı tutmak istiyor. Galatasaray'a bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattıran Beşiktaş, sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Fenerbahçe'yi bir kez daha devirerek hem büyük bir moral kazanmayı hem de taraftarının gönlünü almayı amaçlıyor.
MOURINHO İÇİN KRİTİK VİRAJ
Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Jose Mourinho için bu derbi büyük bir sınav niteliğinde.
Eğer Galatasaray cumartesi günü Sivasspor'u yenerse, Fenerbahçe'nin puan farkının 8'e çıkmaması için mutlak galibiyete ihtiyacı olacak. Mourinho'nun da Türkiye kariyerindeki derbi karnesi şu ana kadar hayal kırıklığı yaratmış durumda: 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve henüz galibiyet yok. Tecrübeli teknik adam, bu tabloyu değiştirmek ve taraftara ilk derbi zaferini yaşatmak istiyor.
Premier Lig'de bugüne kadar Solskjaer; Manchester United ve Cardiff'i, Mourinho da Tottenham ve Chelsea'yi çalıştırırken karşılaşmalarında rakip olan iki teknik adam, Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak.
ARALARINDA OYNADIKLARI MAÇLAR
Tottenham 1-3 Manchester United
Manchester United 1-6 Tottenham
Tottenham 1-1 Manchester United
Manchester United 2-1 Tottenham
Cardiff City 1-2 Chelsea
İngiltere'de bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelen ikili, 2'şer galibiyet ve 1 beraberliklik eşitlik bozacak bir mücadeleye hazırlanıyor. Kadıköy'deki randevu, bu kez Türkiye'deki kaderlerini belirleyebilir.
KÖTÜ SEZONU DERBİYLE UNUTTURMAK İSTİYORLAR
Siyah-Beyazlılar, inişli çıkışlı bir sezon geçirmesine rağmen üçüncülük hedefini canlı tutmak istiyor. Galatasaray'a bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattıran Beşiktaş, sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Fenerbahçe'yi bir kez daha devirerek hem büyük bir moral kazanmayı hem de taraftarının gönlünü almayı amaçlıyor.
MOURINHO İÇİN KRİTİK VİRAJ
Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Jose Mourinho için bu derbi büyük bir sınav niteliğinde.
Eğer Galatasaray cumartesi günü Sivasspor'u yenerse, Fenerbahçe'nin puan farkının 8'e çıkmaması için mutlak galibiyete ihtiyacı olacak. Mourinho'nun da Türkiye kariyerindeki derbi karnesi şu ana kadar hayal kırıklığı yaratmış durumda: 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve henüz galibiyet yok. Tecrübeli teknik adam, bu tabloyu değiştirmek ve taraftara ilk derbi zaferini yaşatmak istiyor.