Kadıköy'de Altay Bayındır'e tepki

Fenerbahçe tribünleri, maç içerisinde Altay Bayındır'ı ıslıkladı.



Derbideki 3-0 mağlubiyetin faturalarından biri çıkarılan Altay Bayındır, sezon içerisinde de zaman zaman sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kaldı. Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Altay Bayındır'a destek açıklamaları yapmış ve İstanbulspor maçında kol kola tribünlere gitmişti.



ALİ KOÇ'TAN ALTAY BAYINDIR CEVABI



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda Altay Bayındır'a gösterilen tepkilerle ilgili olarak, "Bu gece bu konu hakkında yorum yapmayacağım." cevabını verdi.



DİLMEN: "FENERBAHÇE'NİN KALECİ ALMASI LAZIM"



TV8.5'ta yorum yapan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin kesinlikle bir kaleci alması lazım. Altay'dan iyisi de olur kötüsü de olur. Fenerbahçe taraftarlarını iyi tanıyorum. Şu anki psikoloji ile sezonu bitirme ihtimali yok. Bugün suçlu Altay değil yanlış anlaşılmasın. 8-9 pozisyon veriyorsan suçlusu takım da değil, Altay da. Hocaya sormak lazım; niye üçlü oynuyorsun?" dedi.





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