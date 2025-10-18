Kaan Ayhan: 'Daha rahat kazanabilirdik'

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray , deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Ayhan, milli ara sonrası takıma geç katılan oyunculara rağmen takımın iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, "Mutluyuz. Milli aradan sonra ilk maç... Bazı oyuncular 2 gün önce geldi. Bazı soru işaretleri oluşuyor, tüm oyuncular çok iyi mücadele gösterdi. Hak ederek kazandık," dedi.

Tecrübeli oyuncu, maçın bazı bölümlerinde daha etkili olabileceklerini de vurguladı: "Maçın bazı bölümlerinde son pasları etkili yapsaydık daha rahat bir galibiyet olabilirdi. Zor bir sürece giriyoruz şimdi. Galip gelmek ön plandaydı. Hem kendimiz için hem de taraftarımız için mutluyuz."

"BODO MAÇI ZOR GEÇECEK"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahalarında Bodo/Glimt ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kaan Ayhan, Norveç temsilcisini ciddiye aldıklarını ifade etti. Ayhan, "Bodo ile içeride oynayacağız. Taraftarımızın gücünü biliyoruz. Zor bir maç olacak. Tottenham maçını gördük. O maçta Bodo çok zorladı," şeklinde konuştu.

Ayhan sözlerini şöyle tamamladı: "Bu takımlar daha agresif oynuyor, favori siz oluyorsunuz ve sizi çok zorluyorlar. Kendi evimizde galip gelip fikstürde avantaj elde etmek istiyoruz."