Julian Nagelsmann'dan Edin Dzeko'ya övgü!

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Bosna Hersek ike oynayacakları Uluslar Ligi maçı öncesi Edin Dzeko ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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Julian Nagelsmann'dan Edin Dzeko'ya övgü!
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11 Ekim 2024 16:47
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Bosna Hersek ike oynayacakları Uluslar Ligi maçı öncesi Edin Dzeko için konuştu.

Nagelsmann yaptığı açıklamada, "Edin Dzeko'nun büyük bir adı, harika bir özgeçmişi ve mükemmel bir kariyeri var. 38 yaşında olmasına rağmen çok tehlikeli bir golcü." dedi.

"HALA BÜYÜK BİR TEHDİT"

Genç teknik adam ayrıca, "Eskisi kadar hızlı olmasa da inanılmaz derecede akıllı. Ceza sahası içinde ve geçiş oyununda çok iyi hareket ediyor. Hala rakipler için büyük bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek ile Almanya, 11 Ekim Cuma (bugün) saat 21.45'te Bosna'da karşı karşıya gelecek.

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