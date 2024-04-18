Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham son dönemde adeta sessizliğe büründü.
İspanyol devinde sezona fırtına gibi başlayan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, son golünü ligde Girona ile oynanan maçta atmıştı. Bellingham, o tarihten (11 Şubat) bu yana gol sevinci yaşayamadı.
Real Madrid'de bu sezon 35 maçta sahaya çıkan İngiliz yıldız, toplamda 20 gol attı ve 10 asist yaptı.
İspanyol devinde sezona fırtına gibi başlayan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, son golünü ligde Girona ile oynanan maçta atmıştı. Bellingham, o tarihten (11 Şubat) bu yana gol sevinci yaşayamadı.
Real Madrid'de bu sezon 35 maçta sahaya çıkan İngiliz yıldız, toplamda 20 gol attı ve 10 asist yaptı.
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