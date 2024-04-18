Jude Bellingham, sessizliğe büründü!

Real Madrid'de sezona fırtına gibi başlayan Jude Bellingham, son dönemde sessizliğe büründü. İngiliz yıldız, iki aydır gol atamıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jude Bellingham, sessizliğe büründü!
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18 Nisan 2024 15:37
Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham son dönemde adeta sessizliğe büründü.

İspanyol devinde sezona fırtına gibi başlayan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, son golünü ligde Girona ile oynanan maçta atmıştı. Bellingham, o tarihten (11 Şubat) bu yana gol sevinci yaşayamadı.

Real Madrid'de bu sezon 35 maçta sahaya çıkan İngiliz yıldız, toplamda 20 gol attı ve 10 asist yaptı.

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